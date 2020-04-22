Парламент Ливана одобрил легализацию конопли в медицинских и промышленных целях

Выращивание этого растения будет находиться под пристальным контролем властей, сообщают местные СМИ. В правительстве рассчитывают создать новую отрасль и положить конец экспорту гашиша и марихуаны. По данным ООН, Ливан занимает третье место в мире по производству этих наркотиков после Марокко и Афганистана.