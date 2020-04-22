В Эстонии отзывают учебник английского языка, где Крым указан частью России

В издательстве Studium признались, что карту взяли из «Википедии», передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Исправить учебник, который вышел два года назад, потребовал Конгресс украинцев Эстонии. Россия присоединила Крым в 2014 году. Мировое сообщество считает полуостров частью Украины.