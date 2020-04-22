В Берлине сегодня ослабят карантин

Власти столицы Германии разрешат открыть магазины площадью до 800 квадратных метров, передает «Интерфакс». Можно будет заниматься спортом на открытом воздухе и проводить частные и семейные собрания численностью до 20 человек. С 4 мая должны открыться школы и вузы. При этом в Берлине вводят обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. В Германии коронавирус был выявлен более чем у 140 тысяч человек, из них скончались около 4,5 тысяч.
2020-04-22T01:05:00+03:00
2020-04-22T01:21:13+03:00
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01:05, 22 апреля 2020
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