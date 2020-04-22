Настоятель храма в центре Москвы скончался от осложнений из-за коронавируса

Об этом накануне вечером сообщили в РПЦ. Протоиерею Александру Агейкину было 48 лет. Настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове он был назначен в 2013 году. С 2017 был заместителем руководителя административного секретариата Московской патриархии. По последним данным, в Москве от коронавируса скончались более 260 человек.