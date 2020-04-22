Дональд Трамп объявил, что приостановит иммиграцию в США на два месяца

По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство — грин-карту. Президент отметил, что это будет сделано для защиты рабочих мест для американцев, которые остались без работы из-за кризиса, передает агентство «Рейтер».