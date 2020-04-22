Жители Москвы и Подмосковья с признаками ОРВИ с этого дня обязаны соблюдать режим изоляции как при коронавирусе

Аналогичные ограничения накладываются и на тех, кто живет с ними вместе. Покинуть место проживания можно только при обращении за экстренной медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула собаки, выноса мусора. Об этом говорится в указах, которые подписали мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьёв. Передвижения больных с ОРВИ будут отслеживать с помощью геолокации на их телефонах.