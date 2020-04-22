Выдающиеся хоккеисты Уэйн Гретцки и Александр Овечкин сыграют благотворительный матч в киберхоккей

Совместное интервью великих бомбардиров уже стало событием в хоккейной жизни Северной Америки.

Афиши этого матча звучат весьма громко – Великий против Великой восьмерки. Гретцки занимает первое место в списке бомбардиров НХЛ за всю ее историю. Он забросил 894 шайбы. Овечкин лучший из действующих форвардов – 706 шайб. Сыграть в виртуальный хоккей они согласились без колебаний, хотя Овечкин, по его словам, не мастер компьютерных игр, но результат, в данном случае, отходит на второй план. Средства, которые будут собраны во время трансляции пойдут на благие дела. В преддверии матча они дали большое совместное интервью. Оба признались, что самым ярким эпизодом в хоккейной карьере был первый Кубок Стэнли. Гретцки посоветовал Александру не думать о рекорде. Ты и сам не заметишь, как забьешь 800-ую шайбу – добавил он. Все знают, что будет делать Овечкин на льду – заключил Гретцки, но никто все равно не может ему помешать.

Овечкин сказал, что точно сыграет еще один сезон, пока действует его контракт и будет выходить на лед, пока в нем живет страсть к игре.