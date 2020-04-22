Президент США сегодня собирается приостановить выдачу грин-карт – удостоверений, подтверждающих постоянный вид на жительство у иностранных граждан. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Согласно этим данным, запрет коснётся выдачи большинства грин-карт и затронет десятки тысяч людей. Ранее Дональд Трамп говорил, что в связи с пандемией намерен приостановить иммиграцию в США. Агентство Блумберг писала, что американский лидер хочет ограничить рабочие визы.