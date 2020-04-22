Коммунисты сегодня отметят юбилей Владимира Ленина

Несмотря на карантинные меры, сторонники советского вождя намерены организовать возложение цветов к его памятникам.

С призывом отметить 150-й день рождения Ленина «разнообразными акциями, которые только возможны при карантине» выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В своем твиттере политик предложил возлагать цветы к памятникам организатору Октябрьской революции, а также вывешивать красные знамена на балконах и размещать «ленинские» публикации в соцсетях.

Традиционное возложение цветов к мавзолею Ленина сегодня пройдет в столице, невзирая на карантин. В памятной акции, которая начнется около 11 утра, примут участие депутаты Госдумы, которые обещают соблюдать все необходимые меры безопасности, включая сохранение социальной дистанции. Об этом агентству ТАСС рассказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Возложение цветов к памятникам Ленина пройдет и в ряде других городов. Также по видеосвязи состоится торжественное собрание с участием представителей регионов и бывших советских республик.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал арестовать коммунистов, если они решат собраться у памятника Ленина несмотря на режим изоляции.