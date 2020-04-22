В Москве с этого дня проверка пропусков полностью перейдёт в автоматический режим

Для проверки пропусков столичные власти теперь будут использовать транспортные карты — Тройка, Стрелка и социальные. Их заранее нужно привязать к цифровому пропуску при его оформлении. В тот момент, когда пассажир приложит карту к валидатору, билетная система считает информацию о том, что у него есть пропуск и откроет турникет без дополнительной проверки. Отмечу, что проехать в метро по одноразовым билетам пока нельзя: на время их убрали из продажи. Дополнительные сложности ждут и автолюбителей. Водителей без пропусков власти намерены штрафовать с помощью камер. Номер машины столичный мэр Сергей Собянин потребовал также включить в пропуск. При этом первый замруководителя аппарата мэра Алексей Немерюк рассказал Эху, что вопрос о штрафах за перемещение на машине без пропуска с каждой уличной камеры пока не решен. Для езды по городу на велосипеде, самокате и мопеде теперь также придется оформлять цифровой пропуск. На грузовой транспорт правила не распространяются.

Ограничения в столице из-за коронавируса введены до конца месяца включительно. При этом не исключено, что их продлят на майские праздники и нерабочие дни между ними.