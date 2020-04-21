NYT: Трамп приостановит во вторник выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в США

Такие меры предполагаются для приостановки потока людей в Соединённые штаты на фоне пандемии.

Знакомый с планами президентского офиса источник The New York Times сообщает, что эта мера будет временной.

Ранее также сообщалось, что Трамп лишит возможности въезда в страну как минимум на 90 дней всех обладателей рабочих виз. Исключение, как сообщал Блумберг, сделают для работников пищевой и медицинской индустрий, а также тех, кто непосредственно помогает сохранить цепочку поставок.

О грядущих решениях президент США писал на этой неделе в своем твиттере. «В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!».