Американский президент Дональд Трамп намерен ограничить въезд в США по рабочим визам

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа. Ранее Трамп говорил, что планирует приостановить приток людей в Соединённые штаты на фоне пандемии. Обладатели почти всех рабочих виз лишатся возможности въезда в страну как минимум на 90 дней. Исключение будет сделано для работников пищевой и медицинской индустрий и тех, кто непосредственно помогает сохранить цепочку поставок.