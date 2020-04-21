К жительнице Калининграда во время карантина пришёл сотрудник МВД с требованием удалить комментарий в соцсетях

Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на саму Диану Забровскую. Она рассказала, что вчера в группе «Новый Калининград» в соцсети Вконтакте написала про акцию протеста работников швейного производства. Сегодня, как утверждается, сотрудник управления по противодействию экстремизму, появился без предупреждения и без средств защиты, показал документы и попросил его впустить в квартиру, а когда получил отказ, сообщил о своих требованиях. Силовик, по словам Дианы Забровской сказал, что , если комментарий не будет удалён и люди выйдут на улицу, она будет привлечена к уголовной ответственности как организатор акции.