Верховный суд рекомендовал смягчить наказание за нарушение режима изоляции

Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор судебной практики. В Верховном суде считают, что нарушителей, у которых нет подозрений на коронавирус, следует привлекать к ответственности по более мягкой административной норме, которая предусматривает предупреждение либо штраф от одной до 30 тысяч рублей. До сих пор, как отмечает издание, российские суды, как правило, квалифицировали нарушение режима изоляции по статье, предусматривающей штрафы до 15 до 40 тысяч.
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