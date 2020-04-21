Впервые объявлен «Длинный список» Национальной литературной премии «Большая Книга» в онлайн формате

Из 294-х произведений, претендующих на премию 15-го сезона, из длинного списка отобраны 39 произведений.

В них вошли авторы из Москвы и Петербурга, Владивостока и Берлина. В их числе Дина Рубина с сагой «Наполеонов обоз», и Захар Прилепин с книгой о Есенине, Тимур Кибиров с книгой «Генерал и его семья» и Андрей Геласимов с произведением «Чистый кайф».

Как сказал председатель экспертного совет премии Михаил Бутов, есть некоторое количество семейных саг.

Не так уж заметно, как бывало в некоторые сезоны прошлых лет, доминирование больших издательств. Как обычно здесь есть писатели, чьи имена достаточно известны, есть такие, о которых известно очень мало, есть очень молодые авторы. В списке нет ни одной биографии серии ЖЗЛ.

Экспертам в том году пришлось работать в необычном формате из-за распространения корона вируса. «Я впервые осознал – сказал Бутов, — что мне не хватает бумажной книги».

Ежегодно присуждается три приза, первый в размере трех миллионов рублей, второй – полутора миллионов, третий – в размере миллиона.

О датах оглашения короткого списка и церемонии награждения лауреатов будет сообщено дополнительно.