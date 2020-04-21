Польский футбольный союз решил возобновить матчи национального чемпионата с 30 мая

Будут доиграны все оставшиеся встречи второго круга, а также плэй-офф. Об этом говорится на официальном сайте организации. Уточняется, что завершить турнир планируют после 30 июня. Что же касается Кубка страны, то встречи четвертьфинала запланированы на 27 мая. После их окончания будет проведена жеребьевка и назначены даты полуфинала и финала.