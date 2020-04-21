Министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за обвала цен на нефть

Комментируя вчерашнее падение стоимости майских фьючерсов до отрицательных значений, он сказал, что рынок находится в крайне волатильном состоянии из-за пандемии. Как выразился министр, важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. По словам главы Минэнерго, страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют возможности для реагирования.