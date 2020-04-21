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22:02, 21 апреля 2020

Региональные чиновники распространяют ролики, продвигающие поправки в Конституцию, используя тему пандемии

Региональные чиновники распространяют в сети пропагандистские ролики, продвигающие поправки в Конституцию, используя тему пандемии. Работу теневой пиар-структуры, обслуживающей заказы правительства и администрации президента, изучило издание «Медиазона».

В сотнях пабликов в соцсетях «Медиазона» обнаружила серию однотипных роликов о коронавирусе. Например, в них говорилось о героизме врачей во время пандемии, и подчеркивалось, что поправки в Конституцию смогут обеспечить медикам самое современное оборудование и социальные гарантии. При этом, врачи, чьи фотографии использовались в ролике, рассказали, что их об этом не предупреждали, а слова, будто сказанные ими, и вовсе выдуманы. Кроме того, подобные видео в поддержку изменений в Основной закон были опубликованы на страницах региональных администраций и в сообществах муниципальных или государственных учреждений.

На сайтах общеобразовательных школ «Медиазона» также нашла множество постов, где содержатся одни и те же ссылки на облачные хранилища и инструкции по размещению видеозаписей. Причем ответственные лица должны отчитываться по факту публикации через специальную систему «Посев» — она используется для продвижения повестки Кремля через паблики школ и университетов, пишет издание. Инструкции для размещения видео в соцсетях также получили сотни мелких чиновников по всей России. «Медиазона» выяснила, что к созданию роликов может иметь отношение АНО «Национальные приоритеты», которая в частности сопровождает сайт «стопкоронавирус.рф».

Ни одна из пресс-служб правительств регионов, которые опубликовали ролики про коронавирус и Конституцию, не смогла оперативно ответить «Медиазоне» на вопрос об их происхождении.



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