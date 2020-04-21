Минкомсвязи обсуждает возможность обеспечить застрявших за рубежом бесплатными входящими звонками с ряда номеров

Минкомсвязи обсуждает с сотовыми операторами возможность обеспечить россиян, застрявших за рубежом, бесплатными входящими звонками с ряда номеров. В список вошли телефоны МИДа, консульств, служб поддержки и авиакомпаний. Однако, операторы, как пишет газета «Коммерсантъ», не торопятся обеспечивать эту возможность. Они ссылаются на технологические процессы и необходимость согласования с зарубежными партнерами. Отключить плату за СМС и входящие вызовы для абонентов за рубежом министр Максут Шадаев попросил операторов еще 7 апреля.