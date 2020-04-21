Суд во Владикавказе арестовал одного из организаторов народного схода

Рамиса Черкинова взяли под стражу на 15 суток. Об этом сообщает сайт «Кавказский узел» со ссылкой на его семью. Супруга Черкинова сказала, что ему также выписали штраф, но сумма пока неизвестна. Друзья Черкинова отметили, что на заседание не пустили родственников активиста, а накануне не разрешили передать ему личные вещи в отдел полиции. Арест и штраф планируется обжаловать, — сообщает сайт ОВД-Инфо.

Ранее на два месяца был арестован инициатор митинга Вадим Чельдиев. На него завели уголовное дело по статьям о распространении ложной информации и насилии в отношении представителя власти. Протестная акция у дома правительства в Северной Осетии прошла накануне. Участники выступали против режима изоляции и требовали поддержки для тех, кто потерял работу и доход из-за введенных властями ограничений. Были задержаны 69 человек.