250 тысяч автомобилистов в Москве получат напоминание от властей после того, как были замечены на дорогах без пропуска

250 тысяч автомобилистов в Москве получат напоминание от столичных властей после того, как сегодня они были замечены на дорогах без цифрового пропуска. Об этом сообщает департамент транспорта. С завтрашнего дня московские власти собираются ужесточить контроль над соблюдением пропускного режима при поездках на автомобилях и в общественном транспорте.