Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал последовать его примеру

Он записал соответствующее видео на чеченском, перевод и запись публикует сайт «Чечня Today». Кадыров сказал, что побрил голову, поскольку парикмахеры не работают из-за режима изоляции. Он также сказал, что в исламе такие действия приветствуются и пророк Мухаммед призывал брить голову.