Появились видео, в которых героизм врачей в борьбе с коронавирусом, связали с необходимостью поправок в Конституцию

В соцсетях появились видеоролики, в которых героизм врачей, борющихся с коронавирусом, связывают с необходимостью внести поправки в Конституцию. Об этом пишет сайт «Медиазона». Только в соцсети «Вконтакте» нашлось шесть таких похожих по смыслу роликов. Самый популярный из них повествует о врачах из больницы в Коммунарке. Авторы просят поддержать врачей морально, лайками и комментариями.

В конце ролика говорится, что поправки в Конституцию смогут обеспечить медикам самое современное оборудование и социальные гарантии. Журналисты «Медиазоны» связались с врачом из Коммунарки, упомянутом в видео. Медик сказал, что в ролике используют данные его аккаунта и приписывают ему слова, которые он никогда не говорил. По сведениям сайта, инструкции по размещению видеороликов получали сотни чиновников по всей России.