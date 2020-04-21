Главный эпидемиолог Ульяновской области заразилась коронавирусом

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ». Фердаусу Сайфутдинову госпитализировали в инфекционное отделение центральной больницы. Врач работает заведующей эпидотделом детской областной больницы. Как главный эпидемиолог, она участвовала в заседаниях местного оперативного штаба по коронавирусу. В Роспотребнадзоре говорят, что все, с кем контактировала Сайфутдинова, а это около тридцати человек, сдали анализы и тесты, по всем показало отрицательный результат.