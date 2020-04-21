ЦОДД: Около восьмисот тысяч автомобилистов передвигаются по Москве без пропусков

Об этом сообщил Центр организации дорожного движения. Там напомнили, что с завтрашнего дня будет ужесточен контроль над соблюдением пропускного режима. Ранее департамент транспорта Москвы предупреждал, что камеры в автоматическом режиме будут выписывать штрафы на автомобили, на которые не оформлены пропуска. Мэр Сергей Собянин говорил, что включить в пропуск госномер транспортного средства нужно не менее, чем за 5 часов до поездки. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сегодня сказал в эфире «Эха», что вопрос о том, будут ли приходить штрафы на машины без пропуска с каждой камеры, пока не решен.