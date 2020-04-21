В Берлине, начиная с завтрашнего дня, собираются открывать магазины

Разрешение на работу получат торговые точки площадью до восьмисот квадратных метров, — сообщает агентство Интерфакс. 4 мая в городе должны возобновить работу музеи и образовательные учреждения. Спортзалы и бассейны Берлин открывать пока не планирует, но занятия спортом на открытом воздухе разрешены, в том числе, для беговых групп при условии, что участники соблюдают дистанцию. Также с 4 мая разрешили открыться зоопаркам и парикмахерским.