«Яндекс» собирается усилить контроль над контентом пользователей после флешмобов в «Разговорчиках» и «Картах»

Компания «Яндекс» собирается усилить контроль над контентом пользователей после вчерашних флешмобов в сервисах «Разговорчики» и «Карты». В «Яндексе» сказали, что о закрытии речи не идет, но усиленный надзор необходим из-за того, что приложение – это не площадка для политических дискуссий. Сервис «Разговорчики» позволяет пользователю отметить свое местонахождение на карте и оставить комментарии по поводу дорожной ситуации. Вчера во многих регионах России пользователи использовали «Разговорчики» для того, чтобы отметить себя у здания администрации и раскритиковать власти и режим изоляции.