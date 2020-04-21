«Яндекс» собирается усилить контроль над контентом пользователей после флешмобов в «Разговорчиках» и «Картах»

Компания «Яндекс» собирается усилить контроль над контентом пользователей после вчерашних флешмобов в сервисах «Разговорчики» и «Карты». В «Яндексе» сказали, что о закрытии речи не идет, но усиленный надзор необходим из-за того, что приложение – это не площадка для политических дискуссий. Сервис «Разговорчики» позволяет пользователю отметить свое местонахождение на карте и оставить комментарии по поводу дорожной ситуации. Вчера во многих регионах России пользователи использовали «Разговорчики» для того, чтобы отметить себя у здания администрации и раскритиковать власти и режим изоляции.
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