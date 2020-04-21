Суд в Петербурге на 10 тысяч рублей оштрафовал Артема Скрипкина, инициировавшего проведение крестного хода на Пасху

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Скрипкин согласился, что призывал людей собраться в центре города в минувшее воскресенье отпраздновать Пасху. Он также признал, что участвовал в мероприятии, при этом отказался подтвердить, что был организатором. Не признал он и нарушение санитарных норм. Три года назад Артема Скрипкина отстранили от службы в церкви после того, как он раскритиковал слова патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге.