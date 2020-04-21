Учителей в Новосибирской области обязали зарегистрироваться на сайте электронного предварительного голосования

Учителей Машковского района Новосибирской области обязали зарегистрироваться на сайте электронного предварительного голосования «Единой России». Об этом сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на преподавателя одного из учреждений. По ее словам, школы должны ежедневно до 25 апреля присылать в управление образования отчеты с данными зарегистрировавшихся на сайте.