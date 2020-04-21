Первомайские демонстрации в этом году будут виртуальными

Такое решение приняли российские профсоюзы. Они отказались от митингов и шествий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на зампреда Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова. Что будут из себя представлять демонстрации в интернете Шершуков не уточнил, однако выразил надежду, что аудитория у этих мероприятий будет не меньше, чем численность уличных акций. О проведении праздничных акций в интернете зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков рассказал и «Эху».

Шершуков добавил, что, помимо прочего, 1 мая профсоюзы проведут рабочие совещания.