Из-за запрета плановых операций во время пандемии, более ста тысяч женщин в России не смогут сделать аборт

Такие данные в интервью сайту «МБХ медиа» привела директор центра «Насилию нет» Анна Ривина. Она добавила, что, по статистике, в год женщины по стране делают около миллиона абортов. Теперь, по ее мнению, после режима изоляции следует наблюдать резкий скачок смертности среди младенцев и среди тех женщин, которые пытались сделать аборт самостоятельно. Ривина подчеркнула, что, помимо этого, возрастет количество новорожденных детей, от которых отказались родители, в том числе, в прямом смысле выброшенных младенцев.