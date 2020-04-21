Июньские фьючерсы на нефть марок Brent и WTI сегодня усилили падение на торгах

Стоимость Brent в ходе торгов опускалась до 18 долларов 10 центов. Это минимум с 2002-го года. Стоимость фьючерсов на WTI на июнь опускалась в течение сессии до 11 долларов 60 центов за баррель, что соответствует минимуму с 1999-го года, — отмечает агентство Интерфакс. В то же время цена майских контрактов показала положительную динамику.