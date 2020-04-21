ОПЕК в срочном порядке созывает телеконференцию министров, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что конференция пройдет сегодня. Какие именно страны примут участие во встрече – пока неизвестно. Решение о переговорах было принято после того, как вчера стоимостью майских фьючерсов на нефть WTI впервые в истории опустилась до отрицательных показателей.