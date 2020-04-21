В Москве общежитие Мосгортранса закрыли на карантин после того, как 15 его жителей заразились коронавирусом

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на одного из сотрудников предприятия Малека Агамирзоева. По его словам, в середине апреля у проживающих в здании людей взяли анализы, после чего сразу изолировали. Сегодня, по словам Агамирзоева, в общежитие пришла врач, которая сказала, что в здании 15 заболевших, поэтому изоляция продляется на десять дней. Собеседник сайта подчеркнул, что больные никак не изолированы, все пользуются одной кухней, ванной и туалетом. Уточнить, кто именно болен, врач отказалась. Она лишь сказала, что изолировать зараженных уже поздно, поэтому закрыто все общежитие.