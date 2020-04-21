В России умер первый врач, заразившийся при лечении больных с коронавирусом

В медучреждении где он работал, заболели несколько десятков медиков.

Уролог Максим Старинский умер в возрасте 56 лет в «Коммунарке», куда он попал, заразившись коронавирусом в госпитале для ветеранов войн № 3. Его ранее перепрофилировали для приема инфицированных, стационар открылся две недели назад. О кончине Старинского сообщает газета The Moscow Times со ссылкой на его коллег. Как рассказала изданию медсестра, на прошлой недели тест на коронавирус дал положительный результат у 64 медиков госпиталя. Часть лечится дома, около 30 врачей и медсестер с подтвержденным диагнозом сами стали пациентами медучреждения. Один человек в отделении интенсивной терапии. Ни в госпитале для ветеранов, ни в «Коммунарке» эту информацию пока не прокомментировали.

Медсестра отметила, что врачи не были готовы работать в новых условиях. Не была готова и адекватно оснащена и сама больница. В профосюзе работников здравоохранения «Действие» также накануне сообщили о гибели врача, эпидемии среди сотрудников и о том, что в госпитале отказываются их тестировать, чтобы не лишиться работников.

Сегодня о смерти еще одного врача, работавшего с зараженными в Ульяновской области, сообщило издание 73online. В больнице, по его данным, коронавирусом заразились и другие медики.