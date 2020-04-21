Сегодня официально был отменен самый крупный народный фестиваль мира – Октоберфест, который осенью ежегодно проходит в Мюнхене.

Праздник должен был бы проходить с 19 сентября по 4 октября. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер назвал причиной отмены невозможность соблюдать гигиенические предписания, необходимые из-за распространения коронавируса. Около шести миллионов посетителей регистрируется ежегодно на Октоберфесте. Зёдер подчеркнул, что риск был бы слишком велик, пока не найдена вакцина против коронавируса. Необходимо, по его словам, избежать того, чтобы два миллиона зарубежных посетителя привезли вирус снова в Баварию.

В этой федеральной земле насчитывается самое большое число случаев заражения коронавирусом в Германии – на сегодня 293 на сто тысяч человек. Количество летальных исходов также выше, чем в других землях ФРГ. Обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что отмена Октоберафеста – сильный удар для экономики города. В прошлом году он принес более одного миллиарда евро прибыли. Однако в момент когда стало известно об отмене всех крупных мероприятий до 31 августа по Германии, было понятно, что для этого праздника не будет никаких шансов.

Октоберфест уже был отменен несколько раз: дважды из-за холеры в XIX веке, в начале прошлого века во время гиперинфляции и во время мировых войн.

Предполагается, что в Баварии будут отменены все сопутствующие крупные мероприятия. Маркус Зёдер подчеркнул, что целью остается защита населения