Французские ученые предполагают, что дети не являются основными распространителями этого заболевания

В научном докладе, опубликованном в специализированном издании Clinical Infectious Deseases, рассказывается, что мальчик, зараженный вирусом КОВИД-19, не стал переносчиком заболевания ни в одном из более чем 170 случаев его контактов с другими людьми. Контактирование происходило во время его пребывания с родителями на горнолыжном курорте в Восточной Франции. Исследование приходит к выводу, что дети, скорее всего, не являются главными переносчиками заболевания, как считалось ранее, пишет британская Гардиан.

9-летний француз входил в группу заболевших, общавшихся с гражданином Великобритании Стивом Уолшем, которому было суждено стать первым подданным Соединенного королевства, чей анализ на коронавирус оказался положительным. Бизнесмен подхватил болезнь, находясь на конференции по оптовым продажам в Сингапуре, в январе этого года. Уолш, сам того не зная, заразил взрослых сограждан и малолетних членов своей семьи на французском лыжном курорте в Верней Савойе, куда он прилетел из Лондона. Большинство посетителей курорта оказались инфицированными, включая и упомянутого мальчика, который, тем не менее, не стал переносчиком вируса и не заразил им ни своих братьев или сестер, ни других людей.

И это — несмотря на то, что все они, в общей сложности 172 человека, из соображений безопасности, были отправлены на карантин. Исследование, результаты которого были опубликованы в упомянутом научном журнале, показывает, что мальчик был заражен вирусом, который вызывает КОВИД-19, а помимо этого подхватил обычное ОРВИ и воспаление легких. Последние заболевания передались его младшим родственникам, однако ни один из них не заразился от брата коронавирусом. Один из детей за время болезни с очень слабо выраженными симптомами успел посетить три учебных заведения, не заразив при этом никого из контактировавших с ним вирусом КОВИД-19. Этот факт, как заявил в интервью Франс-пресс французский эпидемиолог Коста Дани, позволяет говорить о потенциально иной динамике передаче коронавируса среди детей.

Исследователи также пришли к выводу, что закрытие школ, особенно начальных, является малоэффективным способом борьбы с распространением коронавируса.