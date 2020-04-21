Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возможно болен, западная пресса уже рассуждает о возможных преемниках.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возможно болен, причем его заболевание настолько серьезно, что западная пресса уже рассуждает о возможных преемниках.

Информация весьма противоречива. Источники в разведывательных кругах США говорят о том, что Ким находится в критическом состоянии, тогда как южнокорейская пресса со ссылкой на властные круги утверждает, что ничего страшного с лидером страны-соседа не произошло. Доподлинно известно, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. В частности, он отсутствовал на праздновании 108 Дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена.

Такого не случалось много лет. Для того, чтобы пропустить День Солнца нужны очень веские основания. Южнокорейское издание Дэйли Эн Кей сообщает, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и сейчас отдыхает в своей резиденции в ста километрах от столицы. Повод для слухов дает и отсутствие официальной реакции Пхеньяна, которую предпочитают дождаться Китай и Россия. Западная пресса, со своей стороны, вспоминает об подобном исчезновении отца нынешнего правителя Северной Кореи Ким Чен Ира, которое закончилось объявлением о его смерти.

Британская Сан сообщает о том, что посту руководителя страны в случае смерти Ким Чен Ына может занять его сестра главный идеолог Северной Кореи Ким Ё Чжон.