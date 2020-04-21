Эталонные сорта нефти продолжили сегодня стремительно дешеветь после вчерашнего рекордного обвала североморской марки

На этом фоне не устоял рубль и российские индексы.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent опустилась этим утром в ходе торгов на лондонской бирже до 18 долларов 10 центов за баррель, обновив минимум за последние 18 лет. Позже цены немного отыграли, поднявшись до 20 с небольшим. Но все равно, это почти на 19% ниже закрытия предыдущей сессии.

Июньские контракты на легкий сорт WTI на электронных торгах в Нью-Йорке подешевели более чем на 23% — примерно до 15,5. А в ходе сессии их стоимость опускалась до 11,80 за баррель, что соответствует минимальному значению с 1999 года.

При этом майские фьючерсы на североамериканскую нефть, срок действия которых истекает этим вечером, остаются в отрицательной зоне — минус 5 долларов за баррель. К окончанию вчерашних торгов их цена рухнула на 306%, таким образом, продавцы сами платили покупателям примерно по 37 долларов за баррель. Ранее такого никогда не случалось. Причиной такой ситуации стал дефицит нефтехранилищ, возникший от переизбытка сырья и отсутствия спроса из-за введенных по всему миру ограничений для сдерживания распространения коронавируса.

Что касается российской нефти Urals, то ее стоимость с учетом поставки в Северо-Западную Европу подросла примерно на пол доллара за баррель – до 17,5, в то время как поставки в другой регион Европы, напротив, подешевели.

На обвал нефтяных цен отреагировал и валютный рынок. Так, доллар сегодня превысил 77 рублей, евро на максимуме торговался по 83.80. Одновременно один из основных российских фондовых индикаторов индекс РТС впервые с начала апреля упал ниже 1000 пунктов, основные «фишки» на Мосбирже подешевели примерно на 5,5%.

Российский бюджет и резервные фонды рассчитаны на некоторый срок работы в условиях жесткого кризиса, но их ресурс ограничен. Об этом в эфире «Эха» сказал экономист Сергей Алексашенко.

По словам Алексашенко, при самом неблагоприятном сценарии придется пересматривать весь федеральный бюджет. На фоне падения цен на нефть не стоит ожидать, что цена в России на бензин сильно снизится. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» говорил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В настоящее время наблюдается небольшое снижение цен на бензин марки АИ-92. Снижение цен на бензин обусловлено и уменьшением спроса, — считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Что касается американских властей, то они готовы воспользоваться падением цен на нефть. Планы Вашингтона раскрыл Дональд Трамп.

Также США могут приостановить закупки нефти у Саудовской Аравии.