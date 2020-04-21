«Аэрофлот» и «Победа» не будут больше продавать билеты через один из самых популярных агрегаторов – Aviasales

Почти 7 миллионов человек пользуются сервисом Aviasales каждый месяц для поиска авиабилетов, информацию о которых предоставляет более 700 авиакомпаний по всему миру. Среди них «Аэрофлот», крупнейший перевозчик России, и его «дочка» — лоукостер «Победа». Но, начиная с мая, купить напрямую их билеты на Aviasales через сервис «быстрое бронировние», будет невозможно. Агрегатор и перевозчики не смогли договориться. Как пояснили в компании, «Аэрофлот» направил Aviasales уведомление об изменении размера комиссии, которую сервис получает за каждый купленный билет. Агрегатор на условия не согласился и расторг договор.

В «Аэрофлоте» поясняют свою позицию: они вынуждены оптимизировать затраты в условиях кризиса, и теперь для продвижения продукта и привлечения клиентов сосредоточатся на продажах через свой сайт и мобильное приложение. В Aviasales предложение авиакомпании назвали ультиматумом, а озвученные условия «несправедливыми». Там отметили, что сервис идет навстречу партнерам на время пандемии, но соглашаться на снижение собственного дохода бессрочно почти до нуля, не собирается. Как поясняют в Aviasales билеты «Победы» и «Аэрофлота» по-прежнему будут индексироваться поисковиком, но купить их можно будет только через других поставщиков.

Из-за пандемии российские авиакомпании остановили международные перевозки и сократили внутренние. На поддержку авиа отрасли в условиях кризиса власти выделят 23 миллаирда рублей.