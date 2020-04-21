В Кремле назвали незаконной акцию протеста против режима изоляции во Владикавказе

Митинг, прошедший в столице Северной Осетии накануне, собрал около 1,5 тысяч человек и привел к стычкам с силовиками и массовым задержаниям.

Кремль призвал протестующих в Северной Осетии к диалогу с местными властями. Прошедшая акция была незаконной, но спокойное общение поможет жителям республики решить все проблемы, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Митинг против режима изоляции прошел накануне на площади Свободы во Владикавказе. Протестующие требовали от властей поддержать тех, кто пострадал от введения чрезвычайных мер, а также добивались отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства. К митингующим вышел сам Битаров и пообещал помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации. После его ухода силовики вытеснили собравшихся с площади, но не обошлось без столкновений – в полицейских полетели камни, как минимум двое сотрудников пострадали. Было задержано 69 человек, передает интернет-издание «Кавказский узел».

Тем не менее, власти все же решили пойти на уступки – в своем инстаграме Битаров объявил о выплате материальной помощи малоимущим.

Одним из вдохновителей и организаторов вчерашней акции протеста стал оперный певец Вадим Чельдиев. Против него было возбуждено сразу два уголовных дела – о насилии в отношении представителя власти и о распространении ложной информации о коронавирусе. Как пишет интернет-издание «Медиазона», поводом для этого стали два видео, в которых Чельдиев рассказывал о «надуманности» мер по борьбе с распространением инфекции. Кроме того, певца оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Чельдиев был арестован на два месяца и начал голодовку в СИЗО.

Защита Чельдиева уже объявила о намерении обжаловать его арест, а также постановления о возбуждении уголовных дел.