С сегодняшнего дня москвичи не могут купить разовые билеты на метро

Работать будут только многоразовые билеты, — рассказала замначальника столичной подземки Юлия Темникова.

С завтрашнего дня в Москве передвижение на автомобилях будут фиксировать уличные камеры. Прежде, чем воспользоваться своей машиной, необходимо перепроверить наличие ее в базе данных, — напомнила пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь.

Два автомобиля в один пропуск вписать нельзя. Вносить данные необходимо за пять часов до поездки.

У московских властей нет итогового решения по поводу того, будут ли приходить штрафы за передвижение на автомобиле без пропуска с каждой камеры или раз в день. Это признал в эфире «Эха» глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Основная проблема многократной фиксации нарушения изоляции на автомобиле в том, что отменить эти многочисленные штрафы будет крайне сложно. Об этом «Эху» сказал адвокат Марат Аманлиев.

По словам Аманлиева, факт фиксации нарушения правил карантина посредством камер вызывает множество юридических вопросов.