Z Архив новостей новости
5 9 6 1211
18:02, 21 апреля 2020

Растет число российских регионов, где вводят или собираются ввести цифровые пропуска

Власти объясняют это необходимостью борьбы с коронавирусом. О новых ограничениях заговорили и в Санкт-Петербурге. Там также могут ввести пропуска по примеру Москвы.

Меры, которые могут принять в Петербурге для того, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции, полностью зависят от того, как жители Северной столицы станут соблюдать режим самоизоляции. Об этом на заседании городского правительства сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, никаких подпольных слухов нет и в Смольном, действительно, разрабатывают несколько сценариев.

Это сообщение прозвучало на фоне того, что индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 2,4 балла из 5 возможных. По данным сервиса «Яндекс.Самоизоляция», город днем находился в «красной» зоне, это значит, что на улице было много людей. Как пишет интернет-издание «Фонтанка-ру», если в Северной столице начнут выдавать пропуска, то они будут в виде QR-кодов сроком действия до трех часов. Они понадобятся для того, чтобы передвигаться на общественном транспорте. Пешеходов нововведение не затронет. Автомобилистам коды понадобятся в том случае, если они станут пересекать границу между городом и Ленобластью. Выходить на улицу можно будет только с паспортом или другим документом, устанавливающим личность. Если режим все же введут, то дети до 14 лет смогут покидать дом только в сопровождении законных представителей.

По данным Смольного, за сутки от внебольничной пневмонии в Петербурге скончались 23 человека, у трёх из них подтвердился коронавирус.

Спецпропуска как обычные, так и цифровые, вызванные распространением коронавируса, в некоторых регионах страны не удалось ввести с первой попытки. К примеру, в Саратовской области за ними в начале месяца выстроились большие очереди. Правительство региона попросило местные администрации изменить схему выдачи пропусков. Только вчера режим, который разрешает передвигаться по населённым пунктам при наличии пропуска начал действовать.

А вот в Приморье провалом завершилась история с цифровыми пропусками. Едва власти запустили электронную систему, сервер, на котором они формировались, перестал работать. Из-за наплыва нескольких сотен тысяч желающих обзавестись разрешениями на проезд по Приморью упал региональный портал госуслуг. Следом губернатор региона Олег Кожемяко объявил, что пока нет необходимости в введении цифровых пропусков. История в итоге привела к отставке министра цифрового развития и связи региона Сергея Максимчука, именно он отвечал за ввод системы. В Курганской области после ввода с помощью СМС пропускной системы местные жители начали жаловаться, что не понимают принципа её работы. Губернатор Вадим Шумков признал: люди правы: система несовершенна, её нужно доработать.

Без сбоев система пропускного режима действует в Татарстане с первого апреля. Для выхода из дома и поездки к примеру в больницу или на дачу надо отправить СМС на короткий номер. Без пропуска за передвижение по республике грозит штраф. Власти Татарстана недавно отчитались, что выдали больше трёх миллионов цифровых пропусков. Чиновники обещали удалить собранную базу после снятия карантина из-за пандемии, но люди в это не верят, пишут местные интернет-СМИ. При этом Татарстан один из лидеров в России по числу штрафов, выписанных за нарушение режима изоляции. Часть протоколов суды признали незаконными, впрочем, власти это не останавливает. Спецпропуска, правда, не цифровые, а обычные также действуют в Чечне, на Кубани и ряде других регионов. При этом многие жители Чечни негативно относятся к пропускной системе, отмечает интернет-издание Кавказский узел. А Краснодарский край лидирует среди российских регионов по числу выписанных штрафов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 334 6 6256 17.04
Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 343 6 8146 15.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 433 6 50562 17.04
Новости

Нефть марки Brent на торгах в Лондоне резко дешевеет Это происходит следом за вчерашним рекордным падением американской нефти…

5 49 6 5991
Новости

Патриарх Кирилл просит власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей Копия письма премьер-министру Мишустину оказалась в распоряжении сайта газеты РБК…

5 53 6 6721
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 92 6 11998 16.04
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 470 6 73254 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5845 18.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Коронавирус. Чем все закончится (уроки 100-летней давности) В условиях национального бедствия рано или поздно на первый план выходит вопрос о власти. Народ начинает искать виновных в своих несчастьях и находит их в действующей власти…

5 97 6 16252 15.04
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Почему вокруг коронавируса так мало теорий заговора Если учесть, что организовать биологическую атаку можно было только с участием государств и такие технические возможности есть лишь у нескольких стран, то очень трудно найти какое-либо разумное объяснение, зачем все это…

5 35 6 11191 14.04
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 158 6 27772 20.04
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 627 6 109669 16.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Очереди устранены. Работа нормализована Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать…

5 125 6 23697 15.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 45 6 9017 16.04
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Хотелось бы, чтобы к Новому году пандемия затухла Раздача денег безвозмездно и в кредит это очень хорошо, но бизнесу нужна не халява, а возможность самим зарабатывать…

5 37 6 7456 18.04
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Гудков: От парада 9 мая трудно отказываться, но придется отказаться Цифры пандемии показывают, что мы даже еще близко даже к пику не приблизились. Поэтому сто процентов рисковать ветеранами 9 мая нельзя…

5 36 6 7373 16.04

Популярное за неделю

Новости

Более ста правозащитников, политиков и журналистов потребовали возбудить дело в отношении Кадырова Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал»...

5 97 6 115492
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Возникает вопрос: не имеет ли смысл вместо бога вписать в Конституцию коронавирус, потому что он явно сильнее?..

5 84 6 132013 15.04
#слушать 52:44 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование

15 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 7 6 3017 15.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 181 6 702866 17.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» Владелица кафе Анастасия Татулова, обратившаяся к Путину, рассказала о бизнесе после эпидемии…

5 82 6 206446 15.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8471119
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4456287

Сегодня в эфире