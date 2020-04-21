Растет число российских регионов, где вводят или собираются ввести цифровые пропуска

Власти объясняют это необходимостью борьбы с коронавирусом. О новых ограничениях заговорили и в Санкт-Петербурге. Там также могут ввести пропуска по примеру Москвы.

Меры, которые могут принять в Петербурге для того, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции, полностью зависят от того, как жители Северной столицы станут соблюдать режим самоизоляции. Об этом на заседании городского правительства сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, никаких подпольных слухов нет и в Смольном, действительно, разрабатывают несколько сценариев.

Это сообщение прозвучало на фоне того, что индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 2,4 балла из 5 возможных. По данным сервиса «Яндекс.Самоизоляция», город днем находился в «красной» зоне, это значит, что на улице было много людей. Как пишет интернет-издание «Фонтанка-ру», если в Северной столице начнут выдавать пропуска, то они будут в виде QR-кодов сроком действия до трех часов. Они понадобятся для того, чтобы передвигаться на общественном транспорте. Пешеходов нововведение не затронет. Автомобилистам коды понадобятся в том случае, если они станут пересекать границу между городом и Ленобластью. Выходить на улицу можно будет только с паспортом или другим документом, устанавливающим личность. Если режим все же введут, то дети до 14 лет смогут покидать дом только в сопровождении законных представителей.

По данным Смольного, за сутки от внебольничной пневмонии в Петербурге скончались 23 человека, у трёх из них подтвердился коронавирус.

Спецпропуска как обычные, так и цифровые, вызванные распространением коронавируса, в некоторых регионах страны не удалось ввести с первой попытки. К примеру, в Саратовской области за ними в начале месяца выстроились большие очереди. Правительство региона попросило местные администрации изменить схему выдачи пропусков. Только вчера режим, который разрешает передвигаться по населённым пунктам при наличии пропуска начал действовать.

А вот в Приморье провалом завершилась история с цифровыми пропусками. Едва власти запустили электронную систему, сервер, на котором они формировались, перестал работать. Из-за наплыва нескольких сотен тысяч желающих обзавестись разрешениями на проезд по Приморью упал региональный портал госуслуг. Следом губернатор региона Олег Кожемяко объявил, что пока нет необходимости в введении цифровых пропусков. История в итоге привела к отставке министра цифрового развития и связи региона Сергея Максимчука, именно он отвечал за ввод системы. В Курганской области после ввода с помощью СМС пропускной системы местные жители начали жаловаться, что не понимают принципа её работы. Губернатор Вадим Шумков признал: люди правы: система несовершенна, её нужно доработать.

Без сбоев система пропускного режима действует в Татарстане с первого апреля. Для выхода из дома и поездки к примеру в больницу или на дачу надо отправить СМС на короткий номер. Без пропуска за передвижение по республике грозит штраф. Власти Татарстана недавно отчитались, что выдали больше трёх миллионов цифровых пропусков. Чиновники обещали удалить собранную базу после снятия карантина из-за пандемии, но люди в это не верят, пишут местные интернет-СМИ. При этом Татарстан один из лидеров в России по числу штрафов, выписанных за нарушение режима изоляции. Часть протоколов суды признали незаконными, впрочем, власти это не останавливает. Спецпропуска, правда, не цифровые, а обычные также действуют в Чечне, на Кубани и ряде других регионов. При этом многие жители Чечни негативно относятся к пропускной системе, отмечает интернет-издание Кавказский узел. А Краснодарский край лидирует среди российских регионов по числу выписанных штрафов.