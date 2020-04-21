Минкомсвязи представило список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на дополнительную господдержку

Минкомсвязи представило список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. В перечень вошли, в том числе, «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», государственные телеканалы и информационные агентства, а также «Газмпром-медиа» и все мобильные операторы «большой четвёрки». Всего в списке Минкомсвязи 79 компаний. Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что свой перечень подготовит каждое отраслевое министерство. Накануне список обнародовал Минпромторг.