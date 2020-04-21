Минкомсвязи представило список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на дополнительную господдержку

Минкомсвязи представило список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. В перечень вошли, в том числе, «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», государственные телеканалы и информационные агентства, а также «Газмпром-медиа» и все мобильные операторы «большой четвёрки». Всего в списке Минкомсвязи 79 компаний. Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что свой перечень подготовит каждое отраслевое министерство. Накануне список обнародовал Минпромторг.
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...
Популярное за неделю
15 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)