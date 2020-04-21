В России нет возможности раздавать деньги населению по примеру США, заявил глава Сбербанка Герман Греф

Он отметил, что Соединённые Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать три триллиона долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира и пустить их в собственную экономику. У России же, — сказал Греф, — есть ограничения: нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС, и нет такого количества инструментов, — добавил глава Сбербанка. Его слова приводит агентство ТАСС.