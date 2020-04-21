Трое москвичей, на которых составили протоколы о нарушении режима изоляции, написали жалобы на полицейских

Они попросили прокуратуру и Роспотребнадзор проверить действия силовиков. Об этом сайту «МБХ Медиа» сообщила юрист проекта «Правозащита Открытки» Алёна Борисова. В документах, в частности, говорится, что полицейские забирали людей в отделения в то время как не было никаких препятствий для составления протокола на месте. В жалобе также отмечается, что задержанных везли в машине, в которой было пять человек, а затем в отделе полиции оставили в помещении с тремя нетрезвыми гражданами.
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...
Популярное за неделю
15 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)