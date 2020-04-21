Трое москвичей, на которых составили протоколы о нарушении режима изоляции, написали жалобы на полицейских

Они попросили прокуратуру и Роспотребнадзор проверить действия силовиков. Об этом сайту «МБХ Медиа» сообщила юрист проекта «Правозащита Открытки» Алёна Борисова. В документах, в частности, говорится, что полицейские забирали людей в отделения в то время как не было никаких препятствий для составления протокола на месте. В жалобе также отмечается, что задержанных везли в машине, в которой было пять человек, а затем в отделе полиции оставили в помещении с тремя нетрезвыми гражданами.