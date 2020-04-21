Штрафы для водителей без пропусков с каждой камеры приведут к недовольству и падению рейтинга власти – эксперт

Штрафы для водителей за нарушение самоизоляции с каждой камеры приведут к массовому недовольству и падению рейтинга власти. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

«Если власти решат себя политически похоронить, то будут штрафовать водителей под каждой камерой. Если же они хоть как-то собираются сохранить лицо, но при этом не отказываются от идеи штрафовать за отсутствие пропусков, то наверно будут один раз», — сказал он.

Вместе с тем М.Аманлиев отметил, что КоАП РФ не предусматривает штрафов за нарушение самоизоляции в принципе. «Весь перечень нарушений, за которые можно штрафовать по камерам, касается благоустройства и ПДД. Остальное — это в чисто ручном режиме самодеятельность московских властей», — пояснил эксперт.