Игрок хоккейного клуба президента Белоруссии Дмитрий Милешко заразился коронавирусом

Игрок хоккейного клуба президента Белоруссии, бывший нападающий минского «Динамо» Дмитрий Милешко заразился коронавирусом. О том, что его тест на Covid-19 дал положительный результат, сообщила агентству РИА Новости пресс-секретарь руководителя республики Наталья Эйсмонт.

Сам Милешко за несколько часов до этого сообщил, что у него не коронавирус, а легкая простуда. Хоккеист отмечал, что он находится на изоляции. В пресс-службе президента сказали, что Александр Лукашенко не собирается изолироваться или сдавать тест на коронавирус, поскольку Милешко в последнее время с ним не контактировал.