Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Об этом Минпромторг предупредили семь российских фармацевтических компаний. Они уточнили, что речь идет о возможном прекращении производства более чем пятидесяти препаратов, входящих в перечень жизненно важных. В фармкомпаниях пояснили, что выпускать эти лекарства невыгодно из-за низкой максимальной цены. Например, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток, который выпускает компания «Биосинтез», чуть более 10 рублей. При этом себестоимость производства – свыше 16 рублей.

В числе лекарств, выпуск которых может прекратиться – раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен и антигистаминный препарат демидрол, — пишет газета «Коммерсантъ». Проблемы начались еще до экономического кризиса, — сказал в эфире РБК гендиректор ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев.

В Минпромторге на это ответили, что предлагают внести изменения в правила, регулирующие выпуск жизненно необходимых препаратов.