Москвичам, которым необходимо возить питомцев в ветклинику, предложили в качестве пропуска взять справку у ветеринара

Это актуально, если нужно возить животное на лечение несколько дней подряд, — сообщил в эфире «Эха» первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Немерюк также напомнил, что в течение недели у любого горожанина есть возможность передвигаться по Москве по цифровому пропуску категории «Личные цели». С завтрашнего дня столичные власти ужесточают контроль за несоблюдение пропускного режима. Мэр Сергей Собянин сообщил, что для проезда на городской транспорте можно будет использовать только карты «Тройка» или «Стрелка», месячный единый проездной билет либо социальную карту. Для контроля соблюдения пропускного режима водителями будут задействованы камеры фото— и видеофиксации. При этом, штрафовать ли водителей без пропуска при каждом проезде под камерой в мэрии пока не решили.