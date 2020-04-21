Z Архив новостей новости
5 5 6 547
Эксклюзив Эха 17:02, 21 апреля 2020

Москвичам, которым необходимо возить питомцев в ветклинику, предложили в качестве пропуска взять справку у ветеринара

Это актуально, если нужно возить животное на лечение несколько дней подряд, — сообщил в эфире «Эха» первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Немерюк также напомнил, что в течение недели у любого горожанина есть возможность передвигаться по Москве по цифровому пропуску категории «Личные цели». С завтрашнего дня столичные власти ужесточают контроль за несоблюдение пропускного режима. Мэр Сергей Собянин сообщил, что для проезда на городской транспорте можно будет использовать только карты «Тройка» или «Стрелка», месячный единый проездной билет либо социальную карту. Для контроля соблюдения пропускного режима водителями будут задействованы камеры фото— и видеофиксации. При этом, штрафовать ли водителей без пропуска при каждом проезде под камерой в мэрии пока не решили.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 334 6 6256 17.04
Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 343 6 8146 15.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 433 6 50562 17.04
Новости

Нефть марки Brent на торгах в Лондоне резко дешевеет Это происходит следом за вчерашним рекордным падением американской нефти…

5 49 6 5991
Новости

Патриарх Кирилл просит власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей Копия письма премьер-министру Мишустину оказалась в распоряжении сайта газеты РБК…

5 53 6 6721
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 92 6 11998 16.04
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 470 6 73254 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5845 18.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Коронавирус. Чем все закончится (уроки 100-летней давности) В условиях национального бедствия рано или поздно на первый план выходит вопрос о власти. Народ начинает искать виновных в своих несчастьях и находит их в действующей власти…

5 97 6 16252 15.04
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Почему вокруг коронавируса так мало теорий заговора Если учесть, что организовать биологическую атаку можно было только с участием государств и такие технические возможности есть лишь у нескольких стран, то очень трудно найти какое-либо разумное объяснение, зачем все это…

5 35 6 11191 14.04
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 158 6 27772 20.04
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 627 6 109669 16.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Очереди устранены. Работа нормализована Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать…

5 125 6 23697 15.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 45 6 9017 16.04
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Хотелось бы, чтобы к Новому году пандемия затухла Раздача денег безвозмездно и в кредит это очень хорошо, но бизнесу нужна не халява, а возможность самим зарабатывать…

5 37 6 7456 18.04
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Гудков: От парада 9 мая трудно отказываться, но придется отказаться Цифры пандемии показывают, что мы даже еще близко даже к пику не приблизились. Поэтому сто процентов рисковать ветеранами 9 мая нельзя…

5 36 6 7373 16.04

Популярное за неделю

Новости

Более ста правозащитников, политиков и журналистов потребовали возбудить дело в отношении Кадырова Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал»...

5 97 6 115492
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Возникает вопрос: не имеет ли смысл вместо бога вписать в Конституцию коронавирус, потому что он явно сильнее?..

5 84 6 132013 15.04
#слушать 52:44 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование

15 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 7 6 3017 15.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 181 6 702866 17.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» Владелица кафе Анастасия Татулова, обратившаяся к Путину, рассказала о бизнесе после эпидемии…

5 82 6 206446 15.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8471119
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4456287

Сегодня в эфире